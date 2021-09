Cães e gatos de toda a cidade poderão ser vacinados gratuitamente até novembro - Divulgação

Publicado 24/09/2021 07:44

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS), por meio do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária (Ivisa), inicia neste sábado, a campanha de vacinação antirrábica de cães e gatos. Até 27 de novembro, a ação contemplará todos os bairros da cidade, divididos em cinco grupos de forma escalonada, sendo uma região por sábado. A meta da SMS é imunizar 80% dos cães e gatos estimados no município, como preconizam a OMS e o Ministério da Saúde, totalizando cerca de 670 mil animais.

No início deste mês, a campanha foi adiada porque a prefeitura aguardava resultados das análises feitas em animais que sofreram reações após serem imunizados contra a raiva na cidade de Magé, na Baixada Fluminense Poderão ser imunizados cães e gatos a partir de três meses de idade e adultos saudáveis, além daqueles que expiraram o ciclo de doze meses da última dose. A vacina antirrábica deve ser administrada anualmente e é a principal forma de prevenção e controle da raiva, que não é notificada em cães e gatos no Município do Rio há 26 anos, como lembra o médico veterinário diretor do Centro de Controle de Zoonoses Paulo Dacorso Filho (CCZ), Fernando Ferreira."A raiva é uma doença que está sob intensa vigilância no Rio. Desde 1995 não temos casos registrados em cães e gatos; e em humanos, desde 1986. E esses resultados só são possíveis graças à adesão maciça à vacinação. A proteção pela imunização é fundamental para a saúde dos pets e tutores, e deve ser renovada todo ano", ressaltou o diretor Fernando.No primeiro dia da campanha, haverá 128 postos de vacinação localizados em 33 bairros da cidade, incluindo Centro, Zona Sul, Ilha do Governador, São Cristóvão e Tijuca. A lista completa está disponível aqui . Neste e nos demais sábados, os postos funcionarão das 9h às 17h.Além da campanha anual promovida pelo Ivisa, a vacinação antirrábica está disponível ao longo de todo ano no CCZ, em Santa Cruz, e no Instituto Municipal de Medicina Veterinária Jorge Vaitsman, na Mangueira, para garantir o cumprimento da recomendação da aplicação de uma dose de vacina a cada doze meses para cães e gatos domésticos.