Acidente acontece na altura do BRT Gilka Machado - REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Acidente acontece na altura do BRT Gilka MachadoREPRODUÇÃO DE VÍDEO

Publicado 24/09/2021 07:21 | Atualizado 24/09/2021 07:43

Rio - Duas pessoas morreram em um acidente entre ônibus e motocicleta na Avenida das Américas, na manhã desta sexta-feira (24), no Recreio dos Bandeirantes. A batida aconteceu na pista lateral da via, na altura do BRT Gilka Machado, sentido Barra da Tijuca. As vítimas fatais estavam na moto. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar estão no local.

Por conta do acidente, o trecho da Avenida das Américas onde ocorreu o acidente está fechado. Os veículos são desviados para a Rua Ministro Aliomar Baleeiro. Agentes da CET-Rio estão no local para administrar a retenção.