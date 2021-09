Cariocas caminham na orla do Flamengo - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Rio - A cidade do Rio pode ter um outro dia de ventanias nesta sexta-feira (24), assim como foi na última quarta, quando um vendaval assustou a cidade e derrubou árvores, postes e muros. Um sistema de alta pressão no oceano deve deixar o céu nublado na cidade, mas sem previsão de chuva. Os ventos serão moderados, com ocasionais rajadas fortes entre a tarde e a noite.

As temperaturas estarão estáveis e devem variar entre 12º C, como mínima, e 30º C, como máxima.

PREVISÃO DO TEMPO | de acordo com o @AlertaRio, a sexta (24/9) será de céu nublado a parcialmente nublado, sem chuva. Os ventos serão predominantemente moderados com ocasionais rajadas de vento forte à tarde e à noite. Mínima de 12°C e máxima de 30°C.https://t.co/sSeeygpGKY pic.twitter.com/AQOdi7q9b1 — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) September 24, 2021

A Marinha do Brasil emitiu alerta de ressaca, válido até as 21h desta sexta-feira. Ondas de até 3,5 metros de altura podem atingir a orla.

O tempo no fim de semana

No sábado, regiões de instabilidade em médio e altos níveis da atmosfera deixarão o céu nublado, com possibilidade de chuva fraca a moderada, isolada, durante a tarde e a noite. Os ventos estarão entre moderados a fortes. No domingo, a previsão é de céu parcialmente nublado, sem previsão de chuva.