Morro do Turano - Divulgação / Mário Moscatelli

Publicado 24/09/2021 07:37

Rio - Agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) realizam uma operação no Morro do Turano, no Rio Comprido, na manhã desta sexta-feira (24). O Bope faz uso dos veículos blindados, os caveirões, e moradores também relatam a presença de um helicóptero da Polícia Militar na região.

Os policiais estão nos acessos da localidade conhecida como Chacrinha. Por volta das 6h, moradores relataram tiroteio. Até o momento, não há registro de feridos, presos ou apreensões.

Equipes do #BOPE estão atuando na comunidade do Turano, na #ZonaNorte do Rio, nesta manhã de sexta-feira. Até o momento, não há registro de prisões ou apreensões.

Colabore com a @PMERJ! Denuncie o esconderijo de criminosos, armas e drogas! Ligue 190#ServireProteger pic.twitter.com/Ar9lrQRktu — @pmerj (@PMERJ) September 24, 2021