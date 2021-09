Comlurb realiza mutirão de limpeza em Taquara, na Zona Oeste | Rio de Janeiro | O Dia

A operação foi feita em uma extensão de 1.643 metros, incluindo a Avenida Nelson Cardoso e um pequeno trecho da Estrada dos Bandeirantes. - Divulgação/Comlurb

Publicado 24/09/2021 14:15

Rio - A Comlurb realizou nesta sexta-feira, na Avenida Nelson Cardoso, na Taquara, Zona Oeste do Rio, um mutirão de limpeza, através de uma operação apelidada de 'Corredores Cariocas', que surge como um complemento à limpeza e demais serviços de rotina diários.



A operação foi feita em uma extensão de 1.643 metros, incluindo a Avenida Nelson Cardoso e um pequeno trecho da Estrada dos Bandeirantes. A Comlurb atuou com 72 garis, que trabalharam com apoio de duas roçadeiras, três sopradores, dois caminhões coletores para remoção dos resíduos, um veículo com cesto aéreo, um para remoção de galhadas e uma van para podas de baixa complexidade.

Foram realizados os serviços de poda de árvores ao longo da via, limpeza de pichações em postes e passarela, propaganda irregular em postes e calçadas, limpeza e desobstrução de ralos, serviço de solda, pintura de guarda corpo, limpeza na encosta do Rio Tindiba, ampliação de gola de árvore e lavagem com varredeira. A equipe do Lixo Zero também esteve presente, com seis fiscais, que fizeram um trabalho de orientação e conscientização sobre descarte correto de resíduos com os moradores.



O trabalho começou na segunda-feira, quando o presidente Flávio Lopes fez uma vistoria no local, acompanhado de diretores e o corpo técnico da companhia, verificando as necessidades.



"Criamos essa operação diferenciada, envolvendo todos os setores da companhia, para garantir que os nossos serviços sejam entregues à população além da já eficiente rotina diária. A partir de agora, os moradores passarão a contar com um capricho a mais, um zelo extra, um plus em toda a nossa atuação nos principais corredores da cidade", afirmou Flávio Lopes.



O 'projeto rascunho' da operação foi feito na semana passada, com uma operação piloto na região do Estácio, no entorno da sede da Prefeitura e vias principais, como as ruas Frei Caneca, Haddock Lobo, Estácio de Sá, e a Avenida Salvador de Sá. A repercussão foi positiva e teve grande aceitação por parte dos moradores, tornando-se projeto oficial da Companhia.