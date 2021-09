Prefeitura de Nova Iguaçu vai vacinar todos os grupos neste sábado - Divulgação

Prefeitura de Nova Iguaçu vai vacinar todos os grupos neste sábadoDivulgação

Publicado 24/09/2021 12:17 | Atualizado 24/09/2021 12:20

Rio - A Prefeitura de Nova Iguaçu vai vacinar, neste sábado (25), pessoas acima de 12 anos de idade e aplicará a dose de reforço em idosos acima de 74 anos. Todos os 24 pontos de imunização da cidade funcionarão das 8h30 às 14h.

Calendário de vacinação neste sábado:

- Pessoas acima de 12 anos;

- Imunossuprimidos com 28 dias após segunda dose ou dose única (dose de reforço);

- Idosos acima de 74 anos com seis meses após segunda dose ou dose única (dose de reforço);

Segunda dose

Segundo a Prefeitura de Nova Iguaçu, a segunda dose continuará sendo aplicada conforme agendamento de retorno.

Locais: Drive-Thru Top Shopping, Drive-Thru DETRAN Bairro Botafogo, Drive-Thru Shopping Nova Iguaçu, Drive-Thru Centro Olímpico, Espaço Municipal Da Terceira Idade (Esmuti), Clínica Da Família Dom Bosco, Clínica Da Família Vila Operária, Usf Rancho Fundo, Centro De Atendimento Ao Deficiente (Cad), Clínica Da Família Marfel, Clínica Da Família Do Caiçara, Clínica Da Família Do Ambaí, Clínica Da Família Jardim Paraíso, Clínica Da Família Vila De Cava, Clínica Da Família Austin, Clínica Da Família Odiceia Morais, Policlínica Miguel Couto, Clínica Da Família Emília Gomes, Clínica Da Família Boa Esperança, Clínica Da Família Cabuçu, Clínica Da Família Maraú, Clínica Da Família Do Km32, Clínica Da Família Edi Pinto Da Silva, Centro De Saúde Vasco Barcelos.