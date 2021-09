Jenifer Souza dos Santos, de 29 anos, foi vítima de disparos de armas de fogo quando saía de casa para trabalhar - Reprodução/ O DIA

Publicado 24/09/2021 11:58 | Atualizado 24/09/2021 13:59

Rio - Uma jovem e 29 anos foi morta a tiros por dois criminosos em uma moto na manhã desta sexta-feira, no Coelho, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. A vítima estava na porta de casa e embarcaria no carro para trabalhar quando foi atacada por volta das 9h30. Ela foi ferida no abdômen.

A mulher foi socorrida ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.



O corpo será transferido ao Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo.

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia informou que policiais militares do 7ºBPM (São Gonçalo) foram acionados para verificar ocorrência no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), localizado em São Gonçalo, onde uma pessoa ferida deu entrada. A situação foi constatada na unidade de saúde.A ocorrência está em andamento.



A Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) investiga o caso e apura a autoria e motivação da ação criminosa.

Segundo informações preliminares, a vítima seria uma vendedora ambulante atuante no Alcântara que havia acabado de conseguir comprar o carro este mês.

Mulher baleada no Rocha

Há cinco quilômetros do crime, outra mulher foi vítima de um tiro no rosto na Rua José Lourenço de Azevedo, no Rocha, em São Gonçalo. A vítima de 24 anos foi baleada por volta das 2h e socorrida pelos Bombeiros ao HEAT. A jovem recebeu alta durante a manhã.