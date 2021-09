Polícia Civil recupera 1 tonelada de material furtado em ferro-velho de São João de Meriti - Reprodução

Polícia Civil recupera 1 tonelada de material furtado em ferro-velho de São João de Meriti Reprodução

Publicado 24/09/2021 11:06

Rio - Policiais civis da 54ª DP (Belford Roxo), em conjunto com policiais militares do serviço reservado do 39º BPM, prenderam a dona de um ferro-velho que receptava baterias de sistema de iluminação solar do Arco Metropolitano. No local, em São João de Meriti, foi apreendida cerca de 1 tonelada de fios de telefonia, placas de baterias e placas de energia solar.

Polícia Civil recupera 1 tonelada de material furtado em ferro-velho de São João de Meriti Reprodução Segundo os agentes, a prisão ocorreu durante diligencias para apurar informações obtidas pelo setor de inteligencia da unidade sobre a atuação de um grupo de milicianos oriundos do bairro do Babi, em Belford Roxo, que haviam furtado baterias e placas solares do Arco Metropolitano e estariam tentando comercializar as mesmas.

Segundo os agentes, a dona do estabelecimento foi questionada sobre a origem do material, mas não soube informar a procedência. Ela foi conduzida para a sede da 54ª DP, onde foi autuada por receptação e, em seguida foi encaminhada ao sistema prisional, onde ficara à disposição da Justiça.