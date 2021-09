Agentes do Aterro Presente prendem suspeito de manter mulheres em cárcere privado - Divulgação

Publicado 24/09/2021 10:47 | Atualizado 24/09/2021 10:48

Rio - Um homem foi preso em flagrante na noite de quinta-feira (23) por agentes do Aterro Presente, suspeito de manter uma jovem em cárcere privado em um local insalubre e abandonado na Praia do Flamengo, embaixo da escadaria do Hotel Glória.

A jovem, que segundo a família tem esquizofrenia, tinha desaparecido há seis dias depois de sair de casa para visitar um parente.



A família iniciou as buscas pela jovem e ao receber informações do local onde ela estaria, pediram ajuda aos agentes do Aterro Presente.



Os policiais se encaminharam ao local da ocorrência onde encontraram a jovem desaparecida, uma outra mulher e o homem que estaria mantendo as duas em cárcere, segundo as vítimas.



Os agentes realizaram a prisão em flagrante do criminoso e o encaminharam para a 12ªDP. Com o homem, foi apreendido duas facas e uma barra de ferro.



As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Municipal Miguel Couto.