O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz - Fabio Costa/Agência O DIA

Publicado 24/09/2021 10:19 | Atualizado 24/09/2021 10:27

Rio - A cidade do Rio tem seis festas marcadas para outubro, que serão utilizadas pela Secretaria Municipal de Saúde como eventos-teste para a reabertura do setor. A confirmação veio do secretário municipal, Daniel Soranz. Nesses eventos, o uso de máscaras não será necessário, mas os frequentadores deverão fazer testes e comprovar a vacinação.

"Neste momento a gente considera os testes necessários, estão se mostrando eficazes para limitar a entrada de pessoas positivas nesse ambiente", comentou Soranz durante a apresentação do novo Boletim Epidemiológico. O secretário avalia como positiva as experiências dos estádios que voltaram a ter torcida - São Januário e Maracanã. "Na comunicação não dá para misturar eventos com testagem, sem máscara, com eventos sem testagem e sem máscara. Isso pode gerar problema. É um novo cenário, vamos ter que começar a trabalhar com ele", completou o secretário.

Dos seis eventos, duas serão festas para até cinco mil pessoas . A primeira será numa casa de eventos no Alto da Boa Vista e a segunda num espaço ao ar livre, no Centro da cidade. Um terceiro evento é uma festa de aniversário para até 500 pessoas, no Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio. Serão necessários testes feitos até 48 horas antes e o comprovante de vacinação.

Os testes com grande quantidade de pessoas vêm no momento em que a Secretaria Municipal de Saúde considera ser 'o melhor' desde o início da pandemia. As taxas de casos confirmações, atendimentos nas redes de urgência e emergência, internações e óbitos seguem em queda.

E agora todos os bairros do Rio são avaliados com "risco moderado", o melhor quadro desde o início do mapeamento, em janeiro. O indicador mede os níveis de internação e óbito nas regiões administrativas da capital. Moderado (nível amarelo) é o melhor cenário na escala de três - alto (laranja) e muito alto (vermelho). O quadro em nível estadual também é o mais favorável dos últimos meses.

Avaliação de risco por região administrativa do Rio DIVULGAÇÃO

Na partida entre Flamengo e Barcelona (EQU), quarta-feira, pela Libertadores, 26.478 presentes foram testados e 57 (0,2%) diagnosticados como positivos. Os casos confirmados não entraram no estádio. No Vasco e Cruzeiro, no último domingo, pela Série B, apenas seis pessoas, dois espectadores e quatro trabalhadores, testaram positivo, num universo de 549 presentes. O Botafogo vai enfrentar o Sampaio Corrêa, domingo, com público de 5 mil presentes no Estádio Nilton Santos, com testagem e vacinação obrigatórias.

Dados sobre os eventos-teste em estádios do Rio REPRODUÇÃO DE VÍDEO