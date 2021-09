Menino que morreu em desabamento buscava tijolos para construir casal de cachorro - Reprodução / TV Globo

Rio - O menino que morreu, na noite de quinta-feira (23), em um desabamento na Rua da Comissão, em Lins de Vasconcelos, na Zona Norte do Rio , estava procurando tijolos para construir uma casinha para um cachorro, que tinha acabado de ganhar de uma vizinha. Michael, de 11 anos, foi levado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, na Zona Norte do Rio, mas não resistiu aos ferimentos. O primo do menino, identificado como Caio, também estava no local e ficou ferido. Ele segue internado na unidade de saúde.

O pai de Michael, José Edson Deodato, contou que já encontrou o menino debaixo da laje. "Procurei saber onde estava, se era em cima, embaixo, no subsolo. Quando olhei debaixo da laje só estavam as perninhas dele aparecendo. Então nós tentamos levantar aquele peso enorme da laje, mas não tinha como, que ela era grande e pesada", falou em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo.

José ainda contou que seguirá cuidando do animalzinho que o filho ganhou. "Vamos cuidar dele em memória do meu filho".

Na manhã desta sexta-feira (24), familiares de Michael estiveram no Instituto Médico Legal (IML), na região central do Rio, para liberar o corpo do menino. Emocionados, eles não quiseram falar com a imprensa. Uma representante da Secretaria Municipal de Assistência Social também esteve no local e conversou com a família.

Bombeiros do quartel do Méier em conjunto com a Defesa Civil atuaram no local. O imóvel foi interditado pelos agentes.