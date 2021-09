Polícia Civil apreende carga milionária de produtos falsificados no Centro do Rio - Divulgação

Publicado 24/09/2021 09:26

Rio - Policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) e agentes da Receita Federal apreenderam, nesta quinta-feira, 170 volumes de mercadorias falsificadas, avaliadas em cerca de R$ 1 milhão. A ação faz parte da Operação "Game Over", que visa combater a pirataria de aparelhos e acessórios em lojas no Centro do Rio de Janeiro.



Os agentes apreenderam videogames, acessórios, roteadores, carregadores de celulares, rádios portáteis, essências de cigarro eletrônico e lanternas com armas de choque.

A pena para o crime de pirataria pode variar de três meses a um ano de prisão, seguido por pagamento de multa, dependendo da decisão da Justiça.