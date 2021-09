Estação Imunana Elevatória de Água Bruta e ponto de captação de água, em Magé - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Estação Imunana Elevatória de Água Bruta e ponto de captação de água, em MagéReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 24/09/2021 09:45

Rio - O governo do estado do Rio decidiu criar um Comitê de Segurança Hídrica devido ao baixo volume de chuvas que atinge o país . O comitê será composto por técnicos das secretarias da Casa Civil, do Ambiente e Sustentabilidade, da Cedae e do Instituto Estadual do Ambiente e tem como objetivo lançar um plano de ações com soluções para conter os impactos da situação hídrica. A medida foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (24).





"Vamos atuar de forma preventiva, com um grupo extremamente técnico, para tomar providências que evitem uma situação mais crítica. Ao mesmo tempo, também estamos trabalhando para melhorar a qualidade da água fornecida à população", afirmou o governador Cláudio Castro.



O governo ressaltou que a Cedae acompanha todos os dados sobre a variação dos níveis dos rios onde capta água, e, atualmente, os dois principais sistemas de abastecimento – Guandu e Imunana-Laranjal – operam sem redução na produção de água.



No entanto, a estiagem reduziu a produção em alguns sistemas de abastecimento menores. Por isso, a companhia não trabalha com alerta de racionamento de falta d’água no momento, mas orienta que a população economize.



O governo informou que o Plano Verão, que é focado na Bacia do Guandu e consiste em medidas para reduzir os riscos de falta de água e a ocorrência de geosmina durante esse período. Entre as ações, está a Implantação de Unidades de Tratamento de Rios (UTRs) na Baixada Fluminense, que resultará em uma diminuição da poluição de rios da região; aumento do volume de bombeamento do Rio Guandu para as lagoas próximas à estação de tratamento de água, como forma de renovar a água, baixar a temperatura e reduzir os fatores que contribuem para a concentração de algas produtoras da geosmina; e desassoreamento dos rios que desaguam no Guandu antes, portanto, da captação para tratamento na ETA Guandu.



O plano também conta com o Programa Sanear Guandu, que atenderá as áreas localizadas fora do perímetro de concessão dos serviços de saneamento por meio de sistemas alternativos de esgotamento, evitando o lançamento diário de três toneladas de carga orgânica na região; automação e modernização das Estações de Tratamento de Água (ETAs); plantio de árvores, ações de reflorestamento e proteção de mananciais e matas ciliares; construção da nova estação de tratamento do Guandu – Novo Guandu; e adoção de medidas para aumentar a oferta de água nos municípios do interior.

Crise hídrica reflete nas torneiras e no bolso da população



A falta de chuva no mês de agosto refletiu nas torneiras e no bolso de quem mora em cidades da Região Metropolitana do Rio. Os reservatórios que abastecem o estado estão abaixo da capacidade e a situação é preocupante. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a previsão é que os reservatórios na região sudeste continuem em níveis críticos no próximo mês. Com os índices em níveis preocupantes, a previsão é que se tenha menos água para consumir e gerar energia elétrica.

Para a dona de casa Fátima Cristina, ligar o ventilador em casa é apenas para refrescar o ambiente. "A gente escuta os especialistas falando que sem água a energia aumenta. Todo mês falam em bandeira vermelha. Aqui agora é assim, ventilador ligado por 30 minutos e depois desliga. Estamos economizando também na hora de lavar louças e roupas. Tudo tem que ser limitado", disse a moradora de Itaboraí.

Quem passa pelo problema, precisa economizar para comprar. "Você precisa colocar na balança para planejar os gastos. Aqui, por exemplo, apenas a geladeira fica na tomada quando não estamos em casa. Hoje, não é só a questão da crise hídrica, tudo pesa no bolso. Com esses aumentos absurdo, se não economizar não tem dinheiro nem mesmo para as compras de mês", reclama a cabeleireira Mara Pacheco, também moradora de Itaboraí.

Em junho, a taxa extra da energia foi para R$ 6,24 para cada 100 quilowatts-hora consumidos. Já em julho, subiu para R$ 9,49 centavos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que por conta da crise hídrica a conta de luz deve aumentar em setembro. A taxa extra deve ficar entre R$ 15 e R$ 20 para cada 100 quilowatts-hora.