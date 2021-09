Procon-RJ interdita doze instaladoras de gás natural veicular - Divulgação

Procon-RJ interdita doze instaladoras de gás natural veicularDivulgação

Publicado 24/09/2021 08:31

fotogaleria

Rio - Após receber denúncias de consumidores, o Procon Estadual do Rio de Janeiro realizou uma operação de fiscalização em instaladoras de GNV e lojas automotivas nesta quarta e quinta-feira. Os agentes vistoriaram 33 estabelecimentos localizados em 13 municípios do estado, nas Regiões Metropolitana, Serrana e dos Lagos e também no Centro-Sul, Norte e Baixada Fluminense. A ação foi em conjunto com a Secretaria de Fazenda e a Polícia Civil, através da Delegacia de Defraudações, e contou com o apoio de Procons Municipais.Das 23 instaladoras de GNV fiscalizadas, os agentes flagraram 12 fazendo a instalação do kit gás sem autorização para realizar o serviço, já que os locais não possuem certificado de registro de instalador (CRI) emitido pelo INMETRO. Oito foram completamente interditados. Outros quatro tiveram o local de manutenção ou instalação de gás natural veicular interditado, uma vez que realizam outros serviços além desse.