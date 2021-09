O cabo da Polícia Militar estava estava próximo do Castelar quando foi abordado pelos traficantes - Fernanda Dias / Agência O Dia

O cabo da Polícia Militar estava estava próximo do Castelar quando foi abordado pelos traficantes Fernanda Dias / Agência O Dia

Publicado 24/09/2021 11:42 | Atualizado 24/09/2021 11:46

Rio - Um cabo da Polícia Militar foi agredido com um golpe de machado na cabeça e baleado por traficantes da comunidade do Castelar, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na noite de quinta-feira. O policial teve sua arma e moto roubadas.

Populares contaram que o agente, que estava de folga, estava em uma pizzaria, na Avenida Piam, próximo a comunidade, quando foi abordado pelos traficantes, que são ligados a facção Comando Vermelho (CV). Os criminosos teriam dado uma machadada na cabeça do policial para tentar desacordá-lo e levá-lo para o interior do Castelar.

O cabo, que é lotado no 39º BPM (Belford Roxo), correu e acabou sendo baleado por dois tiros no braço direito e do lado esquerdo do quadril. Os bandidos fugiram levando a arma e a moto do militar.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi socorrida para o Hospital Municipal de Belford Roxo e, em seguida, transferido para o Hospital de Saracuruna.

O crime foi registrado na 54ª DP (Belford Roxo) Divulgação / Polícia Civil Em áudios que circulam nas redes sociais, colegas de farda do cabo da PM contam que a principal suspeita é de que os traficantes da comunidade do Castelar estariam caçando policiais. O caso foi registrado na 54ª DP (Belford Roxo), que será responsável pelas investigações.

Comunidade é a mesma do caso dos meninos desaparecidos

No início de setembro, o secretário de Polícia Civil, Allan Turnowski, afirmou que traficantes da comunidade do Castelar, em Belford Roxo, foram os responsáveis pelo desaparecimento dos três meninos, em 27 de dezembro do 2020.

Segundo as investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), Lucas Matheus da Silva, de 9 anos, Alexandre da Silva, de 11, e Fernando Henrique Soares, 12, foram espancados pelos criminosos porque teriam furtado passarinhos que pertenciam ao familiar de um traficante.

As crianças não teriam resistido e acabaram morrendo. Os bandidos, então, colocaram os corpos em sacos de lixo e mandaram um homem se desfazer deles, jogando-os num rio.