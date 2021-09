Foto de Manuela Bruno, de 12 anos, se vacinando no Museu da República, no Catete. - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Foto de Manuela Bruno, de 12 anos, se vacinando no Museu da República, no Catete.Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 24/09/2021 12:40

Rio - Após a faixa dos 14 ser imunizada, adolescentes de 12 a 13 anos receberam nesta sexta-feira a primeira dose do imunizante na cidade do Rio. De acordo com os pais e responsáveis, a aplicação da vacina foi tranquila no posto do Museu da República, no Catete, com filas rápidas e bom atendimento.

fotogaleria

De acordo com a bibliotecária Erica Resende, de 44 anos, mãe de Manuela Bruno, de 12 anos, a adolescente estava ansiosa para receber o imunizante e era a única da família, até então, que não tinha se vacinado. "Só faltava ela pra tomar a vacina. Ela quer muito encontrar os avós e agora podemos nos sentir mais seguros", explicou.

A atendente Ivanilda Ferreira, de 30 anos, mãe de Tales Ferreira, de 13 anos, também elogiou a vacinação e contou que o filho chegou a ter medo, mas depois da aplicação do imunizante se sentiu mais aliviado. "Vamos aguardar agora a data da irmã dele, de 10 anos. Não vemos a hora disso tudo acabar", contou a mãe.

Calendário de vacinação no Rio

Neste sábado, a Prefeitura do Rio deve realizar uma repescagem, vacinando todos com 12 anos ou mais.

Já quanto ao calendário da dose de reforço, idosos de 85 ou mais recebem a terceira dose nesta sexta-feira. Nesta sábado, chega a vez dos com 84 anos ou mais, e assim as datas seguem até quinta-feira, quando pessoas com 80 anos ou mais deverão receber o imunizante.

A dose de reforço é destinada para idosos que receberam a segunda aplicação ou dose única há pelo menos três meses. Pessoas acima de 60 anos que tomaram a segunda dose antes ou até 28 de fevereiro já podem receber a terceira aplicação.

Pessoas com alto grau de imunossupressão com 40 anos ou mais também já estão liberadas para receber a dose de reforço desde essa última quarta-feira. Aqueles desse grupo com 12 anos ou mais devem começar receber a dose a partir de 29/09.

*Estagiária sob supervisão de