Prazo para o licenciamento dos veículos com placas de final 1 e 2 termina no dia 30 de setembro - Divulgação

Prazo para o licenciamento dos veículos com placas de final 1 e 2 termina no dia 30 de setembroDivulgação

Publicado 24/09/2021 14:46

Rio - Os usuários proprietários de veículos com finais de placa 1 e 2 devem ficar atentos para não perder o prazo do licenciamento anual, que termina no próximo dia 30. O serviço continua 100% digital em 2021 no Estado do Rio. Os proprietários podem baixar o CRLVe, válido em todo o território nacional, em seus celulares, computadores ou tablets. Ou seja, a versão digital substituiu completamente o documento em papel moeda, antes obtido nos postos do Detran-RJ, e pode ser acessada em até cinco dispositivos eletrônicos. Quem quiser pode imprimir o documento em papel A4.

Para fazer o licenciamento e obter o CRLV digital de 2021, basta pagar a Guia de Regularização de Taxas (GRT), no valor de R$ 219,37, obtida através do site do Bradesco ( www.bradesco.com.br ) e os débitos de multas. Por determinação do governo federal, a taxa DPVAT, referente ao licenciamento de 2021, não está sendo cobrada. Mas o proprietário precisa já ter pago o DPVAT de 2020 e dos anos anteriores, assim como a GRT dos anos anteriores.

Após a compensação das taxas, o usuário estará apto a usar o documento digital, chamado de CRLVe. Para isso, basta acessar o Posto Digital do Detran.RJ ( www.detran.rj.gov.br ) ou baixar no celular o aplicativo Carteira Digital de Trânsito. O serviço também está disponível no site da Secretaria Nacional de Trânsito (antigo Denatran).

No Posto Digital Detran.RJ, basta entrar com os mesmos login e senha usados no sistema gov.br , e, depois, clicar em veículos. Em seguida, entrar em Documentos Digitais - Emitir CRLVe. Quem ainda não tem cadastro, ao tentar acessar verá a opção “Crie sua conta gov.br ”. O cadastro é gratuito, online, e poderá ser feito em poucos passos, de forma intuitiva.

No aplicativo, um tutorial explica os procedimentos. O primeiro passo é se registrar no serviço “ gov.br ”, do governo federal. Depois, entrar no aplicativo, fazer o login e selecionar “veículos”. Em seguida, informar o número do Renavam e o número de segurança do CRV (encontrado no antigo DUT, com 11 caracteres). Por fim, basta clicar em “incluir” e, em alguns dias após o pagamento das taxas, o CRLV digital estará disponível.

Importante ressaltar:

1. O CPF logado na Carteira Digital de Trânsito deve ser o mesmo que consta no licenciamento do veículo. Ou seja, o usuário precisa verificar se o CPF vinculado ao documento do veículo é o mesmo com o qual fez o login no site do aplicativo.

2. O usuário deve verificar também a data de pagamento no comprovante da GRT, para ver se a taxa foi de fato paga ou se está agendada para outra data. Essa divergência pode ocorrer devido a uma configuração do aplicativo do banco.

3. Depois de pagar a GRT e multas, aguarde até 15 dias úteis para o pagamento ser compensado no banco e o aplicativo reconhecer a regularização e disponibilizar o documento.

4. Para veículos movidos a GNV (Gás Natural Veicular), é exigido também o Certificado de Segurança Veicular (CSV) do ano vigente.

5. Caso aconteça de seguir os procedimentos acima e, mesmo assim, o documento não ser baixado, tente atualizar seu aplicativo da Carteira Digital de Trânsito. Faça logout e entre novamente. Ou exclua o documento anterior e repita o procedimento de atualização do app.

Veja o calendário completo do licenciamento de 2021:



- Final de placa 1 a 2 => Até 30/09/2021



- Final de placa 3, 4 e 5 => Até 31/10/2021



- Final de placa 6, 7 e 8 => Até 30/11/2021



- Final de placa 9 e 0 => Até 31/12/2021