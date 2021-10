Rio de Janeiro

Justiça converte em preventiva prisão de suspeito em morte de médico na Barra da Tijuca

Tiago Barbosa dos Santos, 38 anos, foi preso no mesmo dia em que o assassinato de Cláudio Marsili aconteceu. Policiais encontraram com ele a mochila do cirurgião plástico

Publicado 21/10/2021 16:39 | Atualizado há 59 minutos