J - TRANFERÊNCIA/ SUSPEITO/MÉDICO - CIDADES - Transferência de suspeito de participação no crime que matou o médico Cláudio Marsili, nesta quarta-feira (20). - Reginaldo Pimenta

J - TRANFERÊNCIA/ SUSPEITO/MÉDICO - CIDADES - Transferência de suspeito de participação no crime que matou o médico Cláudio Marsili, nesta quarta-feira (20). Reginaldo Pimenta

Publicado 21/10/2021 16:39 | Atualizado 21/10/2021 16:50

converteu em preventiva, nesta quinta-feira, a prisão em flagrante do suspeito de envolvimento Rio - A Justiçado suspeito de envolvimento na morte do cirurgião plástico Cláudio Marsili , na última terça (19), na Barra da Tijuca, Zona Oeste. Tiago Barbosa dos Santos, de 38 anos, foi preso pela Polícia Militar no Morro do Turano, na Tijuca, horas após o crime acontecer. O corpo de Cláudio foi cremado no início da tarde desta quarta-feira no Cemitério Memorial do Carmo, no Caju.

Tiago, que tem 13 anotações criminais em seu nome, foi encontrado por PMs com a mochila do médico. Na bolsa, eram guardados objetos do médico como caneta e carimbo. O carro do cirurgião plástico, uma picape Toyota Hylux, foi encontrado abandonado no mesmo dia em que o crime ocorreu, na Tijuca, nas imediações da comunidade do Turano.



Após passar a noite na carceragem da Delegacia de Homicídios da Capital, na Barra da Tijuca, o suspeito foi transferido para a Cadeia Pública de Benfica, na Zona Norte, na manhã desta quarta-feira (20). Ele deve passar por audiência de custódia.



O suposto envolvido na morte de Marsili estava preso desde 2019, quando foi condenado por roubo majorado, e ganhou a liberdade em maio deste ano.



Sua primeira anotação foi registrada em 2003, quando foi preso por furto e condenado há 10 meses de prisão. Entre os crimes praticados por ele, estão roubo, porte ilegal de arma de fogo, ameaça e receptação de veículo roubado.

Cláudio Marsili foi morto com um tiro na cabeça. Ele chegava para trabalhar na sua clínica, quando o crime aconteceu.