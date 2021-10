Construções começaram a ser derrubadas nesta quinta-feira - Divulgação/Subprefeitura da Zona Oeste

Construções começaram a ser derrubadas nesta quinta-feiraDivulgação/Subprefeitura da Zona Oeste

Publicado 21/10/2021 15:15

Rio - A Prefeitura do Rio, através da Subprefeitura da Zona Oeste, começou, na manhã desta quinta-feira (22), a demolição de um prédio residencial de cinco andares, com risco de desabamento, construído irregularmente na beira do mangue no Piraquê, em Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste.

A Defesa Civil esteve anteriormente no local e interditou o prédio e as duas casas vizinhas, pois constatou que haviam fissuras nas vigas que sustentam a edificação, enferrujamento da parte das armaduras inferiores e afundamento por conta do solo.

As duas casas vizinhas serão demolidas primeiro. O prédio será demolido manualmente. Participam da operação equipes da Coordenadoria Técnica de Operações Especiais (COOPE) e Coordenadoria Geral de Operações Especiais (CGOE), vinculadas à Conservação, Defesa Civil, Comlurb, Guarda Municipal, Polícia Militar, Light e Cedae.