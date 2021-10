Policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) apreenderam uma submetralhadora e drogas - Divulgação/PMERJ

Publicado 21/10/2021 15:25

Rio - Um homem ficou ferido durante um confronto entre policiais e criminosos, nesta quinta-feira (21), em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) foi atacada a tiros quando patrulhava a Rua João Capistrano de Abreu, esquina com a Rua Roque de Almeida, no bairro Amendoeira. Houve confronto e um suspeito de tráfico ficou ferido. Ele foi socorrido ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no bairro Colubandê. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Na ação, policiais militares apreenderam uma metralhadora, 562 tabletes de maconha, 92 pinos de cocaína e munições.

A ocorrência foi encaminhada para a 73ª DP (Neves).