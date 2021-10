Jorge Teixeira, Paulo César Soares e Fabrício Oliveira (da esquerda para direita) moram em Itaguaí - FOTOS DE Divulgação

Publicado 21/10/2021 15:34 | Atualizado 21/10/2021 15:49

O delegado Adilson Palácio, titular da 36ª DP (Santa Cruz), disse que as investigações estão bem avançadas, mas que as informações das identidades dos suspeitos são sigilosas. A polícia também não confirma se os desaparecidos estão vivos os mortos.

A delegacia de Santa Cruz está fazendo um belíssimo trabalho. Tenho certeza logo logo teremos uma resposta", disse o rapaz, que mantém a esperança de encontrar o pai com vida, apesar da demora: "A esperança é a última que morre, mas só encontrar de qualquer jeito já vai ser um alívio. Meu pai não merecia um final como esse, pelo grande homem que ele era".

Paulo César é sargento da reserva e trabalhava com Jorge, que também é conhecido como Fabrício do Gás, no comércio de botijões. Já o mecânico Fabrício, era amigos dos dois. O caminhão usado por eles foi localizado dias após o desaparecimento e passou por perícia.

O caso, inicialmente foi registrado em Itaguaí e, em seguida, passou a ser investigado pela Delegacia de Descobertas e Paradeiros (DDPA). Por entender que a delegacia da região poderia assumir o caso, o registro foi feito na 36ª DP (Santa Cruz).