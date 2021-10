Luis Fellipe é suspeito de ser o executor do investidor de criptomoedas - Reprodução Polícia Civil

Publicado 21/10/2021 14:55 | Atualizado 21/10/2021 15:19

Rio - Policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) descobriram que Luiz Fellipe Vieira Cherfan Tavares, conhecido como Branquinho ou Playboy, teria sido contratado por R$ 50 mil para para assassinar o investidor de criptomoedas Wesley Pessano, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. O caso aconteceu em agosto.

Segundo o delegado Marcus Vinicius Amim, titular da especializada, ao ser capturado na manhã desta quinta-feira, na Ilha do Governador, no Rio , Branquinho confessou sua participação no crime para os policiais e afirmou ter recebido R$ 50 mil.

Responsáveis pela investigação do homicídio, a 125ª DP (São Pedro da Aldeia) trabalha para identificar quem foi o mandante da execução de Pessano e responsável por contratar os assassinos.

Segundo investigações da DRE, Luiz Fellipe é ligado ao tráfico do Complexo da Maré Divulgação

De acordo com a DRE, Branquinho seria ligado à facção Terceiro Comando Puro (TCP) e integra o tráfico de drogas do Complexo da Maré. Ele também teria ligações com uma das lideranças da organização criminosa na Vila do João e Vila dos Pinheiros, Thiago da Silva Folly, o TH.