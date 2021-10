Homem acusado de ser executor de investidor de criptomoedas é preso na Zona Norte do Rio - Reprodução Polícia Civil

Homem acusado de ser executor de investidor de criptomoedas é preso na Zona Norte do RioReprodução Polícia Civil

Publicado 21/10/2021 11:26 | Atualizado 21/10/2021 13:51

Rio - Policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) prenderam, nesta quinta-feira (21), Luiz Filipe Vieira Cherfan Tavares, conhecido como Playboy ou Branquinho, acusado de matar o empresário e investidor de criptomoedas Wesley Pessano , de 29 anos. Ele foi morto em agosto deste ano em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.

fotogaleria

Desde o início das investigações, sete pessoas já foram presas. Fábio Nathan do Nascimento ainda está foragido. Ele é acusado de ter participado do crime.

Luiz Filipe foi preso em sua residência, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Civil, sua localizada foi identificada através de investigações sobre a atuação de traficantes do Complexo da Maré. Além da atuação no tráfico, ele foi identificado como autor do homicídio.

Os agentes cumpriram mandado de prisão preventiva expedido pela Segunda Vara Criminal de São Pedro da Aldeia. Branquinho também é investigado por ligação com o narcotraficante Thiago da Silva Folly, o TH.



O crime

Wesley Pessano foi morto no último dia 4 de agosto em São Pedro da Aldeia. Segundo a polícia, ele estava dentro de um Porsche avaliado em quase R$ 500 mil. O empresário foi alvo de tiros.

A principal linha de investigação da polícia é a guerra de mercado de investimento.