Paulo César, Fabrício e Jorge são moradores de Itaguaí - Divulgação

Paulo César, Fabrício e Jorge são moradores de Itaguaí Divulgação

Publicado 11/10/2021 17:33 | Atualizado 11/10/2021 17:36

Rio - A Polícia Civil investiga o desaparecimento de dois comerciantes e um funcionário deles, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Moradores de Itaguaí, na Baixada Fluminense, Jorge Teixeira de Abreu Filho, Paulo César Soares Santos e Fabrício Oliveira, sumiram na manhã do último dia 6, quando foram buscar botijões de gás no bairro da Zona Oeste.

De acordo com familiares das vítimas, os três já haviam buscado o material para abastecer o comércio e estavam retornando para Itaguaí, quando pararam de dar notícias, por volta das 11h. Uma imagem de câmera de segurança chegou a flagrar o caminhão deles sendo rebocado. Desde aquela manhã, os parentes não tiveram mais notícias sobre os Paulo, Jorge e Fabrício.

O bairro de Santa Cruz é dominado por grupos de milicianos que costumam explorar a venda de gás, além de extorquir comerciantes.

Paulo César é sargento da reserva e trabalhava com Jorge, que também é conhecido como Fabrício do Gás, no comércio de botijões. Os parentes registraram o caso inicialmente na 50ª DP (Itaguaí), mas o caso foi encaminhado para o Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Na próxima quarta-feira, a polícia irá decidir se o desaparecimento será investigado pela especializada ou encaminhado para a 36ª DP (Santa Cruz). De forma conjunta, as delegacias estão colaborando com as diligências.