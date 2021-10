Criminoso pulou portão na entrada do prédio residencial durante a madrugada desta segunda-feira - Reprodução de vídeo

Publicado 11/10/2021 17:20

Rio - Um criminoso que invadiu um prédio no Leblon, Zona Sul, foi preso pela PM quando tentava fugir do edifício, na madrugada desta segunda-feira. A entrada do suspeito foi registrada por uma câmera de segurança na porta do prédio na Rua Almirante Guilhem.

De acordo com o registro, o homem pula as grades do portão de entrada do condomínio no prédio às 3h10 da manhã. Ele foi preso por policiais quando tentava fugir do condomínio.

O criminoso chegou a arrombar um dos apartamentos, o morador do imóvel teria se trancado em um cômodo até que os PMs do 23º BPM (Leblon) chegaram no local.

De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, após ser preso, o criminoso foi conduzido para a 12ª DP (Leblon), onde o caso foi registrado e o acusado ficou detido. As imagens da câmera de segurança foram compartilhadas nas redes sociais.