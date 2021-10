Pai Messias Gomes Teixeira e a mãe Paula Barreto na frente da cadeia José Frederico Marques de Benfica - O Dia/ Fábio Costa

Rio - Uma semana de dor para familiares e amigos. Há sete dias, completos nesta segunda-feira, o jovem Vinicius Matheus Barreto Teixeira, de 21 anos, foi preso após ser confundido com o filho de um traficante do Rio . Para o pai e a mãe do rapaz, esse tempo parece uma eternidade. Na esperança de conseguir dar ao menos um abraço no filho, o pai Messias Gomes Teixeira e a mãe Paula Barreto, estão na frente da cadeia José Frederico Marques de Benfica, desde o início desta manhã, à espera de uma resposta da Justiça do Rio. Eles aguardam receber o benefício de uma nova visita.

"Estou aqui, esperançoso, mais uma vez. Hoje faz uma semana que meu filho está lá dentro preso por engano. Essa situação é desesperadora para todos nós. Para a Justiça, tem feriado, mas para um inocente que está lá dentro preso é uma eternidade" desabafa o pai de Vinicius Matheus. Bastante abalada, a mãe do rapaz preferiu não falar sobre o sétimo dia de angústia.

O advogado da família, Daniel Augusto Sampaio de Carvalho, está a caminho da cidade do Rio, nesta segunda-feira, para pressionar a Justiça solicitando a liberação, de forma extraordinária, para que pai e mãe consigam ver o filho. A demora na análise do pedido de habeas corpus se deu devido ao fim de semana, emendado com o ponto facultativo e feriado de Nossa Senhora Aparecida, nesta terça-feira (12). Com isso, o resultado que deveria sair ainda no fim de semana, pode sair somente na quarta-feira (13)

A defesa do jovem planeja também despachar, na quarta-feira, um novo pedido de liberdade diretamente com a juíza da 4ª Vara Criminal. Ele já tem um pedido de habeas corpus para ser analisado pela desembargadora Kátia Maria, na 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio, solicitado desde a sexta-feira (8).

O pastor Wanderson Vieira, líder da igreja onde Vinicius Matheus frequenta, também está na frente da prisão prestando apoio aos pais do rapaz. "Essa situação é revoltante, repugnante e inadmissível. A Justiça está cometendo um erro gritante e grotesco com esse jovem. A gente estava na expectativa dele ser liberado na sexta, com a Doutora Kátia, mas não saiu. Foi uma frustração", relembra ele.

O líder religioso também lembrou que um culto foi realizado na porta da cadeia para que o jovem pudessem estar mais próximo do grupo de amigos da igreja, já que ele havia se preparado para tocar no culto no último sábado (9).

Relembre o caso

O jovem Vinicius Matheus Barreto Teixeira estava trabalhando como assistente de logística na cidade de Macaé, quando foi pego de surpresa ao receber voz de prisão. Ele foi confundido com o filho de um traficante que possui o mesmo nome que seu pai. De acordo com a defesa do rapaz, o pai do inocente, Messias Gomes Teixeira, 46 anos, funcionário de uma empresa que realiza transporte de equipamentos, é homônimo do criminoso, vulgo "Feio".

A Polícia Civil descobriu, através de um depoimento, que o filho de "Feio" também participa das organização do tráfico de drogas da região. O bandido, que está preso desde 2018, é responsável pelo tráfico de drogas do Morro do Urubu, na Zona Norte do Rio.

