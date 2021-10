Procedimento de doação de sangue dura em média 40 minutos - Divulgação/Lucas Alvarenga

Publicado 11/10/2021 12:29

Rio - O Banco de Sangue Serum está aberto, nesta segunda-feira (11), das 7h às 18h, para receber os doadores que se disponibilizarem a doar sangue. O Banco de Sangue esclarece que o procedimento não dói e é rápido, dura em média 40 minutos, e que todos os tipos sanguíneos são necessários e bem-vindos.

O Banco de Sangue Serum informou que segue rigorosamente todos os protocolos de segurança contra a covid-19. A instituição tem o selo Covid Free de Excelência, concedido pelo IBES - Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde, em reconhecimento por manter as melhores práticas de prevenção e enfrentamento da pandemia.



Confira os requisitos básicos para doação de sangue:

• Apresentar um documento oficial com foto (RG, CNH, etc.) em bom estado de conservação;

• Ter idade entre 16 e 69 anos desde que a primeira doação seja realizada até os 60 anos (menores de idade precisam de autorização e presença dos pais no momento da doação);

• Não é permitido realizar doação acompanhado de menores de 12 anos (exceto se o menor estiver acompanhado de dois adultos, sendo necessário o revezamento dos mesmos enquanto acontece a doação);

• Estar em boas condições de saúde;

• Pesar no mínimo 50 kg;

• Não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

• Após o almoço ou ingestão de alimentos gordurosos, aguardar 3 horas. Não é necessário estar em jejum;

• Se fez tatuagem e/ou piercing, aguardar 12 meses. Exceto para região genital e língua (12 meses após a retirada);

• Não ter diabetes em uso de insulina;

• Se passou por endoscopia ou procedimento endoscópico, aguardar 6 meses;

• Não ter tido Doença de Chagas ou Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST);

• Candidatos que apresentaram sintomas de gripe e/ou resfriado devem aguardar 7 dias após cessarem os sintomas para realizar doação de sangue;

• Aguardar 48h para doar caso tenha tomado a vacina da gripe, desde que não esteja com nenhum sintoma;



Em casos de hipertensão, uso de medicamentos e cirurgias, deve ser consultado com a equipe do banco de sangue.



Critérios específicos para o Coronavírus:

• Se teve contato com paciente positivo ou com suspeita de covid-19, aguardar 14 dias;

• Se contraiu covid-19, aguardar 30 dias;

• Aguardar 48h caso tenha tomado a vacina Coronavac/Sinovac e 7 dias caso tenha tomado a Astrazeneca, Pfizer ou Janssen;

• Candidatos que viajaram para o exterior devem entrar em contato com o Banco de Sangue para entender o período que não pode doar (varia de país a país).

O doador pode realizar sua doação no Banco de Sangue Serum em dois endereços, são eles: Av. Marechal Floriano, 99 - Centro, e Casa Shopping - bloco P - lado Península - Av. Ayrton Senna, 2.150 - Barra da Tijuca.