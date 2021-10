Relatório aponta que 80% da população deve estar completamente vacinada para Carnaval acontecer de forma segura - Tânia Rêgo/ Agência Brasil

Publicado 11/10/2021 10:20

Rio - Um relatório assinado por especialistas da Fiocruz e da UFRJ indica que, para o Carnaval 2022 acontecer de forma segura, 80% da população do Brasil, do Estado e da cidade do Rio de Janeiro deve estar completamente vacinada contra a covid-19. Além deste critério, o documento aponta mais quatro indicadores mínimos, entre eles estão a baixa taxa de contágio, a disponibilidade de leitos e enfermarias e a testagem para os trabalhadores do carnaval.

"Para além desses indicadores a sociedade deve discutir qual o risco que ela deseja assumir com a realização do evento. Essa discussão transcende em muito os dados quantitativos oferecidos pelos indicadores. Ela é essencialmente ética. A decisão de realizar o carnaval de forma segura implica em diversos benefícios que se estendem não apenas para a economia, mas também para a saúde mental da população, que por vários meses manteve-se confinada. Por outro lado, há grande incerteza sobre os riscos inerentes ao evento", afirmam os especialistas no relatório.

O documento foi assinado pelo ex-diretor da Escola Nacional de Saúde Pública e pesquisador titular da Fiocruz, Hermano Castro, e o Professor titular de Epidemiologia da Faculdade de Medicina da UFRJ, Roberto medronho, e entregue à Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS) após a audiência pública "Vai ter Carnaval em 2022?", realizada na Câmara Municipal do Rio no dia 1º de outubro. A audiência foi conduzida pelo vereador Tarcísio Motta (PSOL), presidente da Comissão Especial do Carnaval da Câmara.

O vereador afirmou na audiência que as recomendações serão encaminhadas para análise do Comitê Científico, que auxilia a Prefeitura do Rio a tomar decisões referentes à Covid-19 no município. "Cobraremos para que a Prefeitura possa tornar pública quais são essas condições, critérios e protocolos para confirmar a realização do carnaval e garantir a segurança da cidade antes, durante e depois do carnaval de 2022”.

Confira os indicadores propostos para o Carnaval 2022:

- Atendimento na rede municipal de saúde: média móvel semanal menor que 110 casos de Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave (1,63 casos por 100.000 habitantes).

- Tempo de espera e quantidade de casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) na fila para internação no município: fila de espera de três pessoas por dia, com um tempo de espera que não deve ultrapassar de uma hora.

- Porcentagem de testes diagnósticos positivos no município: testes positivos (RT-PCR ou Ag) durante os últimos 7 dias menor do que 5%.

- Taxa de contágio da cidade do Rio de Janeiro: valor de R < 1 (ideal 0,5) por um período de pelo menos 7 dias;

- Taxa de vacinação no Brasil, no Estado do Rio de Janeiro e no Município do Rio de Janeiro: imunidade coletiva acima de 80% da população total.

O epidemiologista Roberto Medronho deixou claro na audiência que o documento deve apenas orientar, mas que a decisão final é do Poder Público, e ressalta que não há como zerar completamente os riscos.

“Qualquer evento há riscos de ter doenças infecciosas das mais variadas. Esses indicadores são para nortear a decisão de ter ou não carnaval, mas para além disso precisamos, em função não só das questões econômicas, mas também das questões referentes à saúde mental de todos, saber que há incertezas, entretanto os benefícios em realizar esses eventos podem superar os riscos de sua realização”, disse o professor.

O relatório ainda indica outras considerações e propostas que devem ser avaliadas pelo Comitê Científico do município, como:

- Exigência do passaporte vacinal em espaços fechados (exemplo: Sambódromo, clubes, bares e casas de festas), como forma de proteção e direito coletivo em saúde pública.

- Exigência do passaporte vacinal para hospedagens em hotéis, pousadas, hostel, airbnb e outros.

- Controle de fronteiras aéreas e terrestres, principalmente com a exigência da vacina.

- Garantia de trabalho seguro nos barracões para os colaboradores com a oferta de um projeto de segurança sanitária, onde possa ser oferecido a testagem para os trabalhadores dos barracões, distribuição de máscara, distanciamento físico e higienização das mãos.

- Construir mecanismos públicos (como um “Painel do Carnaval”) para o monitoramento dos indicadores ao longo de todo o processo (no mínimo a partir de 100 dias do carnaval e durando até 30 dias após o carnaval), com divulgação pública para informar as agremiações e coletivos carnavalescos sobre a segurança sanitária e a viabilidade do carnaval e calcular o impacto sobre a cidade após o evento.

Para a vice-presidente da Comissão, vereadora Monica Benicio (PSOL), será um desafio pensar na realização de um evento de massa nesse pós-pandemia. “Com o retorno da celebração do carnaval, como é que a gente vai manter as suas características e a sua dinâmica após um dos mais graves colapsos do sistema de saúde do mundo?”, questionou na audiência.

O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, garantiu durante a audiência pública que, apesar de orientar os órgãos públicos municipais para a realização tanto do réveillon deste ano, como do carnaval de 2022, a pasta está acompanhando os números de perto e que os eventos só irão ocorrer se a taxa de transmissão estiver em baixa.

“A expectativa é ter mais de 90% da população adulta carioca vacinada com a segunda dose até meados do mês de novembro. A gente acredita que até dezembro vamos ter um panorama epidemiológico muito diferente, se não tiver uma nova variante”, afirmou. “Mas é uma doença nova, tem outras variáveis que podem interferir no processo, e é preciso cautela”, reforçou o secretário.

Dúvida sobre desfiles

Para o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), Jorge Perlingeiro, se não puder realizar o carnaval com 100% da capacidade, a Liga irá realizar o desfile em outra data. “Caso não possamos realizar o carnaval em sua plenitude no mês de fevereiro, o espetáculo será prorrogado para julho. Não podemos reduzir o seu tamanho, nem em público, porque assim não teremos dinheiro para bancar o evento, e nem de participação dos componentes”, disse na audiência pública.

Preocupados com o pouco tempo que falta para garantir os preparativos e documentos necessários à participação no carnaval, representantes dos blocos de rua querem uma data limite para que os órgãos públicos decidam sobre a realização da festa.

“A ciência e a vida estão acima de qualquer decisão. Não faremos carnaval se os órgãos públicos não derem, em tempo hábil, o sinal verde de que há condições de realizar o carnaval de rua em 2022”, afirma Rita Fernandes, presidente da liga de blocos da Sebastiana, durante a audiência.

Baixada Fluminense é a região que menos vacina

O DIA teve acesso, 14 municípios do estado do Rio sequer atingiram 40% da imunização completa. A Segundo o levantamento realizado pela Assessoria Fiscal da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), com base nos dados do Sistema Único de Saúde (SUS), ao qualteve acesso, 14 municípios do estado do Rio sequer atingiram 40% da imunização completa. A situação é pior na Baixada Fluminense, onde 10 cidades estão entre os piores índices do ranking

A cidade de Queimados é a que apresentou o pior resultado. O município está em último lugar no ranking de vacinação com 14,50% da população vacinada. As outras cidades que aparecem entre os menores índices no levantamento são Mesquita (37,07%), Maricá (35,69%), Itaguaí (35,43%), Petrópolis (34,46%), Nova Iguaçu (33,44%), Nilópolis (32,80%), Magé (31,34%), Itaboraí (28,22%), Duque de Caxias (28,13%), Japeri (27,27%), Belford Roxo (22,96%), São João de Meriti (22,23%) e São Gonçalo (21,25%).