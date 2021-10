Frente fria derruba temperatura e traz chuva ao Rio. Tempo fica nublado durante todo o dia - Divulgação

Publicado 11/10/2021 22:04 | Atualizado 11/10/2021 22:06

Rio - Marcada para esta terça-feira, a celebração pelos 90 anos do Cristo Redentor precisou mudar de local devido às condições climáticas. A cerimônia, que aconteceria no Santuário Cristo Redentor, será levada para a Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro, no Centro do Rio, no mesmo horário de início, às 7h.



A programação começa pela manhã, com a missa em Ação de Graças pelos 90 anos do Cristo e em honra da padroeira Nossa Senhora de Aparecida, que é comemorado todo dia 12 de outubro.



A tendência é que atividades que estavam marcadas para acontecer também nesta terça-feira em homenagem ao Cristo, como o sobrevoo da Esquadrilha da Fumaça, da Força Aérea Brasileira, não aconteçam. O salto de paraquedistas do Exército Brasileiro ao lado do Cristo Redentor também pode ser cancelado devido ao mau tempo.

O evento também marca o lançamento de uma medalha comemorativa e selos postais que celebram os festejo.

A ação na Catedral de São Sebastião se estende até sábado com a oferta de serviços as pessoas em situação de vulnerabilidade social, entre eles: orientação de saúde preventiva, atendimento médico com exames; acolhimento; serviços de higiene pessoal e de beleza; oferecimento de cursos para diversas áreas, orientação vocacional, banco de talentos com encaminhamento ao mercado de trabalho; oficinas de capacitação, empreendedorismo social; conscientização sobre doação de sangue e atendimento a mulheres vítimas de violência. Também haverá palestras e exposição de projetos ambientais. As ações abrangem os 17 objetivos de Desenvolvimento Sustentável, propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU).