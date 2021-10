Pai Messias Gomes Teixeira e a mãe Paula Barreto na frente da cadeia José Frederico Marques de Benfica - Fábio Costa / Agência O Dia

Publicado 11/10/2021 18:34 | Atualizado 11/10/2021 20:58

Aliviados e esperançosos por um final feliz na próxima quarta-feira (13), onde aguardam a resposta positiva do pedido de habeas corpus, Messias Gomes Teixeira e a mãe Paula Barreto retornaram para casa sem o filho ao lado, por enquanto, mas garantiram que o jovem estava mais calmo e confiante que a justiça será feita.

O pastor Wanderson Vieira, que está prestando apoio aos pais do jovem, também conseguiu visitar Vinicius. Ele é líder da igreja onde o jovem faz parte. Quem também cumprimentou Vinicius foi o secretário da Administração Penitenciária (Seap), Fernando Veloso, que esteve no local para tratar sobre o caso de estupro ocorrido entre um funcionário da unidade e uma detenta, no último sábado (9)

Os pais e o líder religioso chegaram por volta das 8h no presídio e passaram por frio e chuva na esperança de rever o rapaz, que completou sete dias preso nesta segunda-feira por ter o seu nome associado ao filho do traficante homônimo do seu pai, Messias Gomes Teixeira, vulgo "Feio".

