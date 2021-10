Marcação de distância entre fiéis e até nos bancos são sinalizados com avisos no chão e assentos - Ricardo Cassiano

Publicado 11/10/2021 20:32

Rio - Uma feira de adoção de animais abandonados será realizada, nesta terça-feira (12), na Catedral Metropolitana de São Sebastião, no Centro. A ação, que começa às 10h e vai até às 16h, contará com a participação da Subsecretaria Estadual de Proteção e Bem estar Animal (RJPET).

Além disso, a RJPET vai realizar no local uma campanha educativa e de conscientização sobre a importância da castração e adoção. A campanha está prevista para acontecer até sábado.

"É uma honra ter nossa secretaria participando da celebração dos 90 anos do Cristo Redentor, ainda mais trazendo temas tão relevantes, como a proteção e o bem estar animal. Estaremos presentes todos os dias trazendo, além da feira de adoção de animais, cartilhas para conscientizar a população da importância de proteger nossos melhores amigos", disse Marcelo Queiroz, secretário estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, Marcelo Queiroz.

Durante o evento, vários serviços gratuitos serão oferecidos à população, principalmente aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social.



De acordo com a RJPET, a realização do evento seguirá os protocolos sanitários para evitar aglomerações, além da obrigatoriedade do uso de máscara e de álcool em gel para higienização das mãos.



Requisitos para adoção



Para levar um animal de estimação para casa, o interessado na adoção deve apresentar identidade, CPF e comprovante de residência, além de passar por uma entrevista e assinar um termo de responsabilidade.



Serviço

Local: Catedral Metropolitana de São Sebastião

Data: 12 outubro 2021

Hora: 10h às 16h

Endereço: Av. Chile, 245 - Centro, Rio de Janeiro