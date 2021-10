Prefeitura anuncia chegada de programas de melhorias em bairros das zonas Norte e Oeste - Foto: Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 11/10/2021 17:59

Rio - A Prefeitura do Rio anunciou, nesta segunda-feira, a chegada dos programas Bairro Maravilha, Conjunto Maravilha e Luz Maravilha nas Zonas Oeste e Norte. Moradores de Ilha de Guaratiba, Campo Grande, Cordovil, Vila da Penha, Vila Kosmos e Ilha do Governador vão poder aproveitar os projetos.

"A Zona Oeste é uma das prioridades desse governo. Estamos aqui hoje para ver como podemos avançar com obras de infraestrutura. Vocês vão ver que, aos poucos, os serviços da prefeitura voltarão a ter mais qualidade. Só quero lembrar que, antes de tudo, teremos que fazer a licitação para escolher a empresa responsável pelas obras e esse processo deve levar uns três meses", afirmou o prefeito Eduardo Paes.

As regiões em que o Bairro Maravilha vão ter vias asfaltadas, além da nova iluminação e calçadas refeitas com serviços de drenagem. Na Zona Oeste, 20 ruas passarão pelas melhorias do projeto e, na Zona Norte, outras oito ruas receberão novas calçadas.

"Vamos recuperar as calçadas e praças, instalar uma iluminação nova de LED. Podem ter certeza que iremos mudar a realidade do subúrbio do Rio, prometeu o prefeito. O Luz Maravilha chegará a todas as localidades visitadas. O programa, viabilizado por meio de parceria público-privada, é uma iniciativa da Prefeitura do Rio para modernizar e tornar eficiente todo o sistema de iluminação pública da cidade.