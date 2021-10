Guardas prendem travesti após flagrante de roubo de celular no Centro - Divulgação/ Guarda Municipal

Publicado 11/10/2021 16:59

Rio - Guardas municipais prenderam em flagrante, no último domingo (10), uma travesti suspeita de roubar o celular de uma mulher, de 25 anos, na Cidade Nova, no Centro do Rio. A vítima foi ameaçada com uma faca e, após a criminosa fugir com o seu pertence, ela pediu ajuda a uma dupla de guardas municipais que estava em patrulhamento no entorno da sede da Prefeitura.



A vítima não quis acompanhar as buscas, mas passou a descrição da criminosa. Os guardas conseguiram identificá-la próximo ao local relatado. A travesti, que não teve a identidade divulgada, estava com o celular, contudo, não possuía nenhuma arma ou réplica.

Após a prisão, ela foi conduzida à 5ª DP (Centro). Durante o registro, a vítima chegou à unidade policial, após rastrear a localização do aparelho de casa. Ela reconheceu a suspeita e o caso foi registrado como roubo.