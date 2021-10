Policiais militares ficam feridos após viatura cair em cratera em Valença - Foto: Reprodução

Publicado 11/10/2021 20:09

Rio - Dois policiais militares ficaram feridos, na tarde desta segunda-feira, após um acidente de carro em Valença, no Sul Fluminense. Eles foram levados ao Hospital Escola de Valença, onde estão sendo observados pela equipe médica. As identidades e o estado de saúde dos agentes de segurança não foram divulgados.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o carro dentro de um buraco em um barranco. O momento em que os policiais começam a deixar o carro também aparece nas imagens.

Segundo a PM, uma viatura do 10º BPM (Barra do Piraí) caiu em uma cratera que se formou na rua Adília Carvalho Pires, no bairro Canteiro. A perícia do Centro de Criminalística (CCrim) da Polícia Militar foi acionada para elucidar o caso.