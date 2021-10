Paulo César, Fabrício e Jorge são moradores de Itaguaí - Divulgação

Publicado 11/10/2021 19:15

Rio - A Polícia Civil irá apurar se milicianos de Santa Cruz, estão envolvidos no desaparecimento de dois comerciantes e um funcionário. Moradores de Itaguaí, na Baixada Fluminense, Jorge Teixeira de Abreu Filho, Paulo César Soares Santos e Fabrício Oliveira, s umiram na manhã do último dia 6, quando foram buscar um carregamento de botijões de gás no bairro da Zona Oeste do Rio.

A corporação já apurou que homens divididos em três carros, um Voyage prata, Fiesta sedan preto e Peugeot 206 preto, teriam abordado os trabalhadores, mandado eles desceram do caminhão e os colocado nos carros.

Imagens de câmeras de segurança flagraram os veículos cercando o caminhão branco, onde estavam as vítimas, ao fundo de uma rua, por volta das 12h. Depois de alguns instantes, os carros de passeio passam, mas o caminhão segue estacionado.

Momentos depois, uma outra câmera de segurança captou o momento em que o caminhão passa sendo levado por um reboque vermelho.

De acordo com familiares, nesse horário, Jorge, que também é conhecido como Fabrício do Gás, seu sócio, Paulo César, sargento da reserva, e o funcionário Fabrício, já haviam buscado o carregamento de gás para abastecer o comércio e estavam retornando para Itaguaí. Os parentes perderam contato com os os três no final da manhã do dia 6 e desde então não tiveram mais notícias a respeito do paradeiros deles.

Horas depois, já no final da noite daquela quarta-feira, o caminhão das vítimas é deixado em um terreno particular, na Rua Nestor, em Santa Cruz.

O caminhão foi apreendido e na noite desta segunda-feira, policiais da 35ª DP (Campo Grande) solicitaram uma perícia papiloscópica para tentar identificar os responsáveis pelo desaparecimento dos comerciantes através de impressões digitais. Os investigadores da distrital apuram outras linhas além da possibilidade de milicianos estarem envolvidos no crime.