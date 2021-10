Quartel Central comemora o Dia das Crianças com uma grande festa - Google Maps

Publicado 11/10/2021 17:36

Rio - O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) abrirá as portas do Quartel Central, nesta terça-feira (12), para comemorar o Dia das Crianças com uma grande festa para crianças e adolescentes até 12 anos. A celebração acontece a partir das 14h, na Praça da República, 45, Centro do Rio, e foram disponibilizadas 100 vagas.



Filhos e dependentes de bombeiros poderão vivenciar um pouco a rotina dos pais, aprender sobre a história da corporação no Museu Histórico, conhecer as viaturas operacionais e os equipamentos de proteção individual.

A corporação vai disponibilizar também brincadeiras e diversas atividades lúdicas com um grupo especializado de animação. A ação tem como objetivo divertir, ensinar e inspirar e serão direcionadas para que as crianças saiam da instituição ainda mais encantadas com a missão de seus pais.