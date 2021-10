Acidentes de trânsito causam congestionamento em vários pontos da cidade do Rio - Divulgação/CET-Rio

Publicado 11/10/2021 16:24

Rio - A segunda-feira chuvosa causou diversos acidentes na cidade do Rio, segundo o Centro de Operações da Prefeitura (COR). Até às 16h, 18 ocorrências foram contabilizadas pelo COR. Os acidentes aconteceram em várias regiões do município e complicaram o trânsito para motoristas e passageiros que precisaram se locomover para o trabalho. Já a Defesa Civil registrou, entre a 00h de 10 de outubro a 15h20 desta segunda-feira, 122 acionamentos para acidentes na capital, entre eles, queda de veículo, atropelamento, capotagem e colisão.



Somente na Zona Oeste, quatro acidentes interromperam o trânsito na região. Ainda na madrugada desta segunda-feira, às 4h31, um carro subiu em um acostamento com contenção, sentido Recreio dos Bandeirantes, na altura da Avenida Rosauro Estelita. O veículo ficou no local durante toda a manhã, ocupando a faixa da pista central.

Acidentes de trânsito causam congestionamento em vários pontos da cidade do Rio Divulgação/CET-Rio

Às 6h15, um acidente envolvendo uma moto e um veículo de transporte de carga, ocupou uma faixa da Estrada dos Bandeirantes, na altura da Rua André Rocha, no sentido Barra da Tijuca. A via foi liberada 15 minutos depois, com a retirada dos veículos envolvidos. Neste caso, a Polícia Militar esteve no local.

No fim da manhã, às 11h22, um acidente envolvendo carro e caminhão ocupa uma faixa da pista lateral da Avenida das Américas, altura da Rua General Orlando Geisel, sentido Guaratiba. A via foi liberada às 13h11.

Vias expressas

Os acidentes também aconteceram nas Vias Expressas da cidade. De madrugada, às 4h, um acidente envolvendo um carro interditou a pista central, sentido Centro, em Coelho Neto. Na pista, também havia um caminhão enguiçado. Bombeiros foram acionados e a via foi liberada às 5h36.

Às 9h50, uma faixa da pista do Túnel Rebouças, sentido Centro, foi interditada após um acidente com moto na segunda galeria. No mesmo horário, no Viaduto do Gasômetro, sentido Centro, um veículo de transporte de cargas colidiu com um carro e deixou uma faixa na altura de São Cristóvão interditada até às 10h.

Também no período das 9h, um acidente entre carro e moto causou lentidão na Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, na altura de Irajá. Os veículos foram retirados às 9h44 e o trânsito passou a fluir normalmente.

Na Linha Vermelha, sentido Centro e Baixada, foram registrados dois acidentes. No sentido Centro, um carro ocupou uma faixa da pista na altura do Hospital do Fundão, causando retenções desde o Trevo das Missões. No sentido Baixada, um acidente com carro aconteceu foi registrado por volta do 12h, na altura do KM 4. Às 13h, o trânsito já estava fluindo sem retenções.

Zona Sul

O primeiro acidente do dia na Zona Sul foi registrado pelo CET-Rio às 7h50, na Rua Mário Ribeiro. A colisão entre um carro e moto ocupou uma faixa da pista na altura da Rua Mins. Raul Machado, no sentido Lagoa. Neste caso, a Polícia Civil, Bombeiros, Polícia Militar e CET-Rio estiveram local. A pista só foi liberada às 8h30.

Em São Conrado, na Estrada da Canoa, um carro colidiu em uma mureta e ocupou uma faixa da pista na altura do n° 3271, às 9h54. A pista foi liberada minutos depois. Em Copacabana, um acidente envolvendo dois carros ocupou uma faixa da Avenida Nossa Senhora de Copacabana, altura da Rua Xavier da Silveira, por volta das 8h. A via já foi liberada.



Zona Norte

Na Avenida Paulo de Frontin, sentido Centro, dois carros se envolveram em um acidente e ocuparam uma faixa da pista na altura da Praça da Bandeira. A Polícia Militar e CET-Rio estiveram no local. A via já foi liberada.

No Grajaú, um outro acidente com carro ocupou uma faixa da pista na altura do Km 4,5. O trânsito foi liberado às 11h, sem retenções. Horas depois, às 13h44, mais um acidente na altura do Km 4, foi registrado na CET Rio.

Outro acidente foi registrado na região, na Estrada Grajaú, no Km 3, sentido Grajaú. O trânsito foi liberado, sem retenções, às 13h09.