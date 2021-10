Calçamento de pedra portuguesa recebeu cuidado especial por funcionários da Comlurb - Divulgação

Calçamento de pedra portuguesa recebeu cuidado especial por funcionários da ComlurbDivulgação

Publicado 11/10/2021 16:17

Rio - Funcionários de 11 secretarias e órgãos municipais trabalham desde a última semana em reformas no Largo da Carioca, no Centro do Rio. A tradicional praça foi escolhida como a 3ª área de excelência do plano urbano, por isso foram feitas recuperações do calçamento, iluminação, limpeza, manutenção de monumentos, paisagismo, segurança e assistência social. Todas as ações fazem parte do Plano Urbano Reviver Centro, da Prefeitura do Rio.

A primeira etapa do processo, que ainda deve seguir pelas próximas semanas, foi feita por equipes da Comlurb, que assumiram a limpeza geral. Os profissionais fizeram a varrição, limpeza de ralos, capina, roçada, pintura de postes, lavagem hidráulica com água de reuso, remoções de cartazes, colagens e pichações, limpeza de placas e podas de árvores. Ao todo, foram 30 garis, que contaram com apoio de duas pipas d'água, quatro roçadeiras e uma van motobomba.



Na parte de iluminação da região, a Rioluz deu suporte à operação do Reviver Centro com 15 homens e 3 caminhões, usados em ações de limpeza e pintura de postes. Postes ausentes também foram reinstalados e as redes subterrâneas revisadas. Para melhorar a iluminação, 167 luminárias foram substituídas por novas em LED e outras 63 luminárias de LED já existentes receberam manutenção.



A Secretaria de Ordem Pública (Seop) também esteve presente na ação e fez uma ação de ordenamento urbano, que contou com equipes da Guarda Municipal e das coordenadorias de Controle Urbano (CCU) e de Licenciamento e Fiscalização (CLF). Nessa etapa, dez ambulantes foram fiscalizados e dois deles foram notificados após irregularidades constatadas pelos fiscais. Uma tenda instalada sem autorização foi notificada e removida pelos responsáveis. Um reforço no patrulhamento da Guarda Municipal com efetivo de 20 homens atuando no período diurno e noturno passou a atuar na área.



A recuperação do calçamento de pedras portuguesas da região foi iniciada e deverá durar duas semanas. Funcionários da Secretaria de Conservação, entre calceteiros e serventes foram destacados para a tarefa. Após a conclusão desse serviço, serão executados o realinhamento de meios-fios, o nivelamento e a limpeza de caixas de ralo e a colocação de frades.



Após o projeto de restauração dos 32 vasos da Avenida Presidente Vargas, a Fundação Parques e Jardins irá se dedicar à revitalização do Largo da Carioca. No local, serão realizadas ações de jardinagem, poda baixa, plantio de mudas de forração e plantio de árvores urbanas.

A Secretaria de Assistência Social também esteve presente no período e fez 1.631 atendimentos, 433 encaminhamentos e 159 acolhimentos, no Centro, o que inclui também a área do Largo da Carioca.



De acordo com a Prefeitura do Rio, o objetivo das ações de gestão do espaço público é que elas sejam permanentes e se ampliem, tomando toda a 2ª Região Administrativa. "O Largo da Carioca é a 3ª área de excelência escolhida. O pontapé inicial do plano urbano aconteceu em abril, na Cinelândia, que recebeu melhorias numa força tarefa. Semanas mais tarde, foi a vez do trecho da Avenida Rio Branco até a Rua Nilo Peçanha, a Rua da Ajuda, a saída do metrô da Carioca e a Praça Mahatma Gandhi", explicou.