Dados da covid-19 atualizados nesta segunda-feira, dia 11, em Volta RedondaReprodução

Publicado 11/10/2021 17:31

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta segunda-feira, 1.301.362 casos confirmados e 67.188 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 650 novos casos e 13 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,16%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 1.230.872 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 44,1%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 20,5%. No momento, a fila de espera por um leito de UTI tem uma hora de espera pessoas, enquanto a de enfermaria leva duas horas.

Vacinação

Um relatório assinado por especialistas da Fiocruz e da UFRJ indica que, para o Carnaval 2022 acontecer de forma segura, 80% da população do Brasil, do Estado e da cidade do Rio de Janeiro deve estar completamente vacinada contra a covid-19. Além deste critério, o documento aponta mais quatro indicadores mínimos, entre eles estão a baixa taxa de contágio, a disponibilidade de leitos e enfermarias e a testagem para os trabalhadores do carnaval.



"Para além desses indicadores a sociedade deve discutir qual o risco que ela deseja assumir com a realização do evento. Essa discussão transcende em muito os dados quantitativos oferecidos pelos indicadores. Ela é essencialmente ética. A decisão de realizar o carnaval de forma segura implica em diversos benefícios que se estendem não apenas para a economia, mas também para a saúde mental da população, que por vários meses manteve-se confinada. Por outro lado, há grande incerteza sobre os riscos inerentes ao evento", afirmam os especialistas no relatório.