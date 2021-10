Prefeitura reabre estação de BRT em Campo Grande - Foto: Divulgação / Prefeitura

Prefeitura reabre estação de BRT em Campo GrandeFoto: Divulgação / Prefeitura

Publicado 11/10/2021 19:32

Rio - A Prefeitura do Rio reabriu, nesta segunda-feira, a estação de BRT Cesarinho, na Avenida Cesário de Melo, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Fechada por causa de vandalismo desde 2018, a estação é a 28ª que volta a funcionar. No momento, há 18 estações que estão inoperantes.

Na reforma, as equipes da Intervenção e do BRT Rio tentaram minimizar a depredação e calote. Para isso, foram substituídos os painéis e portas de vidros por chapas metálicas vazadas, o que permite uma maior ventilação, fiação embutida e mecanismos das portas blindados. A Prefeitura do Rio espera que todas as estações tenham o funcionamento retomado.



As estações recuperadas na Cesário de Melo se diferenciam pela iluminação de cor azul projetada de dentro para a cobertura externa e o reforço na iluminação interna e externa.