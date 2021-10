Cariocas precisaram sair de casa agasalhados nesta segunda-feira - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 11/10/2021 11:23

Rio - A cidade do Rio amanheceu sob chuva e tempo frio nesta segunda-feira (11). O tempo continua instável com temperatura entre 16°C e 24°C, e há previsão de chuva fraca a moderada até o fim do dia. Nas ruas, cariocas se agasalharam para enfrentar o frio.



Áreas de instabilidade na atmosfera em conjunto com a umidade do oceano manterão o tempo instável. Os ventos estarão moderados a fortes, podendo chegar até 20km/h, o que aumenta a possibilidade de tempestade, segundo o Clima Tempo.

No feriado de Nossa Senhora de Aparecida, nesta terça-feira (12), o clima também terá predomínio de céu encoberto. Há previsão de chuva fraca a moderada ao longo do dia. A temperatura máxima pode checar a 27°C.