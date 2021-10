Maria José Pereira, 71 anos, recebeu a terceira dose no Palácio do Catete - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 11/10/2021 11:48 | Atualizado 11/10/2021 16:47

Rio - Os cariocas aproveitaram a véspera de feriado para se vacinar contra a covid-19. Segundo o calendário de imunização da Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS), idosos de 71 anos ou mais e profissionais de saúde, que tomaram a segunda dose em fevereiro, recebem, nesta segunda-feira (11), a dose de reforço . Pessoas com a segunda dose agendada também foram aos postos garantir a total imunização. Os centros municipais de saúde, clínicas da família e centros de atenção psicossocial tipo II funcionaram até 12h nesta segunda-feira.

A aposentada, Maria José Pereira, de 71 anos, foi ao Palácio do Catete, na Zona Sul do Rio, receber a dose de reforço e contou que está grata pela oportunidade.

"Estou muito satisfeita com o trabalho prestado ao nosso bairro. Todas as três vezes que eu tomei as doses foi no Palácio do Catete, onde é meu jardim que eu frequento diariamente e, graças a Deus, no momento, já está aberto para eu fazer minhas caminhadas. Eu estou emocionada porque tem essa felicidade de tomar a terceira dose".

Maria ainda deu um relato emocionado sobre o momento em que o país está passando devido à pandemia da covid-19 e fez um apelo para que as pessoas se vacinem.

"Eu fico muito triste quando ouço que as pessoas não voltaram pra tomar a segunda dose, as pessoas não estão usando as máscaras devidamente e isso me deixa profundamente triste. Então, deixo aqui o meu pedido também à essas pessoas que tem amor à sua vida, venham tomar sua vacina, sua segunda dose, sua terceira dose. Perdemos tantas pessoas da nossa família, nossos amigos, nós estamos vivendo um momento tão difícil. Meu maior sonho é que isso acabe", disse emocionada.

A jornalista Lívia Brandão, de 37 anos, também aproveitou a véspera de feriado chuvosa na cidade do Rio para tomar a segunda dose no Palácio do Catete.

"Estou muito feliz. Hoje, vim tomar a segunda dose, assim, estou até emocionada e feliz de ver que a fila tá cheia, bastante idosos vindo tomar as doses de reforço, gente jovem vindo tomar. Não deixe de tomar todas as doses possíveis", disse.

Na terça-feira (12), feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, não haverá vacinação. A imunização contra a covid-19 no município retorna normalmente na quarta-feira (13), com dose de reforço para idosos de 70 anos ou mais, além de profissionais de saúde que tomaram a segunda dose em fevereiro.

De acordo com informações da SMS, as pessoas com segunda dose agendada para a terça-feira deverão se vacinar na segunda ou na quarta-feira. Também poderão receber a segunda dose pessoas com 40 anos ou mais que tomaram Pfizer no município do Rio. A intervalo entre as doses foi reduzido para 21 dias ou mais. O intervalo mínimo entre a aplicação da segunda dose ou dose única e a dose de reforço é de três meses para idosos e 28 dias para pessoas com alto grau de imunossupressão. Até o momento, 532.898 idosos ainda não tomaram a dose de reforço contra a covid-19 no Rio.

Com o fim do calendário por idade, até o final de outubro, todos os postos de vacinação estarão aplicando também a primeira dose da vacina contra a covid-19 em maiores de 12 anos que ainda não tenham se vacinado.

Confira o calendário de vacinação desta semana:

Segunda-feira (11) - pessoas de 71 anos ou mais

Quarta-feira (13) - pessoas de 70 anos ou mais

Quinta-feira (14) - pessoas de 69 anos ou mais

Sexta-feira (15) - pessoas de 68 anos ou mais

Sábado (16) - pessoas de 67 anos ou mais

