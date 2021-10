Curso oferece 1 mil vagas para jovens; intenção é desenvolver temas importantes no mundo do trabalho atual - IMAGEM ARQUIVO

Publicado 11/10/2021 11:22

Rio - Jovens de 14 a 24 anos poderão se inscrever até a próxima sexta-feira (15) no 'Pega Visão', um curso oferecido pela Secretaria da Juventude (JUVRio), em parceria com a Unicef, voltado para o desenvolvimento dos jovens no mercado de trabalho. Mais de 1 mil vagas estão disponíveis, e as aulas poderão ser acessadas ao vivo, ou no formato de gravação. O curso será ministrado entre os dias 18 de outubro e 25 de novembro.

O 'Pega Visão' tem carga de 57 horas e aborda de temas sensíveis atualmente no mercado de trabalho. As aulas terão três módulos, sobre Direitos Humanos, Polícia e Racismo Estrutural. Ao final, os alunos que concluírem as etapas poderão receber o certificado, além de disponibilizar seus currículos no banco de talentos da 1MiO, vinculado a mais de 100 empresas parceiras.

"A trilha formativa do 'Pega Visão' vai oferecer aos jovens mais uma oportunidade de se qualificar, debatendo junto a eles a garantia de direitos no mundo do trabalho, o direito à aprendizagem, a permanência na escola e as questões do racismo estrutural e do patrimonialismo institucional. A intenção é construir uma massa crítica de jovens junto ao mundo do trabalho. Juntar os anseios da juventude e a agenda produtiva dos negócios", comentou o secretário da Juventude, Salvino Oliveira.



As inscrições podem ser realizadas através do link: https://respondi.app/Apb1t7RW.