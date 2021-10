afirmou que a capital fluminense registrou a menor taxa de transmissão da covid-19, cerca de 0,69%, desde o início da pandemia. - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 21/10/2021 14:50 | Atualizado 21/10/2021 14:52

Rio - O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, voltou a dizer que o Rio de Janeiro poderá ter a tradicional festa de Réveillon 2022 sem medidas restritivas como distanciamento e uso de máscaras. Mas para isso, segundo ele, a cidade precisa atingir a taxa de 90% dos adultos com o esquema vacinal completo.

"Se a gente tiver 90% da população adulta vacinada certamente a gente alcança uma cobertura bastante alta que permite que a gente não tenha mais medidas restritivas no Rio. Vários países já voltaram a normalidade. A expectativa é que a gente possa voltar a ter um Réveillon incrível, de muita esperança e com o jeito carioca de ser. Mas é necessário que a população se vacine", disse o secretário à rádio Tupi.Soranz ainda afirmou que a capital fluminense registrou a menor taxa de transmissão da covid-19, cerca de 0,69%, desde o início da pandemia."O cenário epidemiológico para covid no Rio é muito positivo, há uma redução franca de número de casos há 8 semanas, redução de internação no menor nível que já tivemos. A gente só vai manter se estiver vacinando, precisamos das doses que estão no estoque do Ministério da Saúde".