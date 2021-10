Marina Camargo de Araújo, de 67 anos, comemorou a retomada da dose de reforço no Rio - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Publicado 21/10/2021 10:14 | Atualizado 21/10/2021 10:39

Rio - O município do Rio de Janeiro retomou nesta quinta-feira a aplicação da dose de reforço para idosos com 68 anos ou mais e para mulheres com idade de 67 anos, após seis dias da suspensão do calendário. Apesar do atraso, quem compareceu para se imunizar compartilhou a alegria de poder se proteger contra a covid-19 e fez um alerta sobre a importância da vacinação.

Um dos idosos que esteve no Posto Municipal de Saúde Maria Augusta Estrella, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, foi o técnico industrial Alcides Barroso de Santana Filho, de 68 anos. Ele fez questão de deixar seu recado para todos os cariocas.

"Eu recomendo que todos se vacinem, porque estamos passando por um período muito difícil e vamos torcer para que isso passe logo. Não há coisa melhor do que a vacina para que possamos ficar protegidos e proteger também os outros".

A aposentada Marina Camargo de Araújo, de 67 anos, também esteve na unidade de saúde e comemorou a retomada da dose de reforço na cidade. Ela ainda fez um alerta sobre a importância da vacinação e lamentou o fato dos irmãos não quererem se imunizar.



"Olha só quantas pessoas já se beneficiaram com vacina. Tenho parentes que morreram da covid-19 e tenho 13 irmãos que já disseram que não vão tomar a vacina porque acham que tem um chip dentro dela. Eu já fiz de tudo, mandei foto minha tomando a primeira e segunda dose, mas não adianta. Eu disse para eles: 'como que um chip vai caber dentro de uma agulha?'. Queria pedir a todos que continuem tomando a vacina, usando a máscara nos lugares fechados, higienizando as mãos com álcool em gel. Minha netinha de 7 anos está indo para a escola agora todos os dias e ela faz a maior propaganda sobre a vacina".

O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, disse ao 'Bom Dia Rio', da TV Globo, que a AstraZeneca será usada na segunda dose de quem tomou a primeira aplicação com essa vacina e também será utilizada como reforço nos idosos que tomaram a primeira e segunda dose da Pfizer.

Chegada de novas doses

Soranz também falou que há a expectativa de chegada de mais doses da Pfizer ainda nesta quinta ou, no máximo, até sexta-feira. O Ministério da Saúde tem 13 milhões de doses a serem distribuídas.

De acordo com secretário, o atraso na entrega das vacinas prejudicou a capacidade de aplicação diária da vacina no município. "A Prefeitura do Rio tem capacidade de aplicação de 120 mil doses diárias. Aplicamos apenas 15 mil doses por dia - bem menos que a nossa capacidade. Por isso, esperamos que o ministério entregue as vacinas o mais rápido possível para que possamos manter ou até mesmo acelerar o calendário".

Soranz ainda comentou sobre os relatos de algumas pessoas que foram aos postos de saúde e não encontraram vacina para a aplicação da segunda dose. "Quando não tem dose não tem o que fazer, a gente tem que aguardar a chegada delas e foi o que aconteceu nesses últimos quatro dias. A gente não tinha dose suficiente e quando tem pouca dose, fica difícil fazer o remanejamento entre todas as unidades de saúde. A outra situação é quando você vai se vacinar no final do dia, que é um inconveniente para unidades muito pequenas. Se a gente tem pouco volume de pessoas no final do dia, infelizmente a gente não pode abrir um frasco para aplicar uma dose, porque num frasco de seis doses, a gente vai perder cinco doses. Infelizmente, a gente tem que pedir para o usuário voltar no dia seguinte um pouco mais cedo para ele ser imunizado sem nenhum problema".

Soranz disse que a expectativa é que os idosos de 60 anos devam tomar a dose de reforço a partir do dia 16 de novembro. "Se a gente receber mais vacinas e tiver uma antecipação do Ministério da Saúde, a gente também vai antecipar. A estabilidade e a redução do número de casos da doença depende do aumento da nossa cobertura vacinal".

Calendário de vacinação:

De acordo com o calendário alterado por conta da suspensão da dose de reforço, na sexta-feira (22) será a vez dos homens de 67 anos ou mais, com repescagem para todo esse grupo no sábado (23).



Na segunda (25) e terça-feira (26) é a vez das mulheres e homens com 66 anos ou mais, respectivamente, com repescagem na quarta-feira (27). Na próxima quinta-feira (28), a terceira dose alcança as mulheres de 65 anos ou mais, vacinando os homens da mesma idade na sexta-feira (29). A repescagem para idosos com 65 anos ou mais ocorre sábado (30).