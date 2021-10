Vacinação no Centro Municipal de Saúde Maria Augusta Estrella, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio - Fabio Costa / Agência O Dia

Publicado 15/10/2021 11:50 | Atualizado 15/10/2021 12:51



"Devido ao menor número de doses enviadas, a gente vai ter que atrasar o calendário da dose de reforço. Nossa previsão era que, nos primeiros 15 dias, fossem distribuídas para o Brasil 25 milhões de doses de vacina, mas o Ministério distribuiu, até o momento, 15 milhões. Então, tem 10 milhões de doses distribuídas a menos. Com isso, o Rio de Janeiro recebe menos 300 mil doses de vacina e com isso a gente é obrigado a adiar nosso calendário em alguns dias", explicou Soranz. Rio - Uma mudança no cronograma de entrega de doses da vacina contra a covid-19 fez com que a Prefeitura do Rio adiasse por alguns dias o calendário de dose de reforço para os idosos. Segundo o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, os estados receberam 10 milhões de doses a menos do que o esperado, o que gerou um déficit de 300 mil doses na cidade do Rio. Com isso, idosos de 68 anos ou mais serão vacinados com a dose de reforço desta sexta-feira (15) até a próxima quarta-feira (20). Somente a partir da quinta-feira (21) é que o calendário avança, com idosos de 67 anos."Devido ao menor número de doses enviadas, a gente vai ter que atrasar o calendário da dose de reforço. Nossa previsão era que, nos primeiros 15 dias, fossem distribuídas para o Brasil 25 milhões de doses de vacina, mas o Ministério distribuiu, até o momento, 15 milhões. Então, tem 10 milhões de doses distribuídas a menos. Com isso, o Rio de Janeiro recebe menos 300 mil doses de vacina e com isso a gente é obrigado a adiar nosso calendário em alguns dias", explicou Soranz.

Com o atraso, o calendário de dose de reforço vai avançar a cada três dias em outubro, com divisão entre homens e mulheres. A exceção é para a faixa de idosos de 68 anos, que terão cinco dias para se vacinar: sexta-feira (15), sábado (16), segunda (18), terça (19) e quarta (20).

Atenção! O calendário da dose de reforço para idosos precisou ser alterado devido a mudanças no cronograma de entrega de doses. A nova previsão para encerramento do calendário é dia 17 de novembro, com todos com 60 anos ou mais vacinados com a dose de reforço. pic.twitter.com/VdJw60is8c — Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (@Saude_Rio) October 15, 2021

Quinta-feira (21) será dia de mulheres de 67 anos; sexta-feira (22) para homens de 67 anos; e sábado (23), repescagem para homens e mulheres de 67 anos. O calendário segue assim até o dia 30 de outubro, quando haverá repescagem para idosos de 65 anos.

Trabalhadores da saúde do Rio também já podem tomar a dose de reforço. Até o dia 18 de outubro, pessoas que tomaram a segunda dose em fevereiro poderão tomar a terceira; do dia 18 ao dia 23, é a vez de quem tomou a segunda dose em março; do dia 25 ao dia 30, a vez de quem tomou a segunda dose em abril.

No Centro Municipal de Saúde (CMS) Maria Augusta Estrella, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, formou-se uma pequena fila para a imunização nesta sexta-feira. Pessoas foram ao posto tanto para a dose de reforço, quanto para a segunda dose. Márcia Helena, de 68 anos, disse que o atendimento no local é rápido e os funcionários da prefeitura são atenciosos. "Aqui no posto de saúde está muito bom, está sendo rápido, as pessoas estão atendendo bem. As pessoas aqui são muito calorosas e vacina boa, é vacina no braço [...] Nós não podemos facilitar", disse.



Adriana Rocha, de 43 anos, foi ao local se vacinar junto com a mãe, Lucinda Rocha, de 78 anos e lembrou que passou dez internada por conta da covid e que sofreu longe dos familiares. Ela destaca a importância da vacinação para o controle da pandemia e ressalta a necessidade de seguir com cuidados para evitar ser infectado.

"Perdi a conta de quantas pessoas conhecidas eu perdi com essa pandemia, eu mesma sofri com isso, fiquei dez dias internada, quase fui parar no CTI [...]A gente tem continuar ainda com todos os cuidados, higienização, sem aglomeração e isso é o importante", disse Adriana.



Lucinda chamou atenção para o sofrimento das famílias de pessoas internadas com covid. "Tem que vacinar realmente. A vacina faz parte para acabar com a pandemia. Muitos já morreram, outros estão sofrendo nos hospitais, nas CTIs e com isso a família aqui fica sofrendo mais ainda. Então eu acho que não pode parar", pontuou Lucinda.