Rio de Janeiro

Pela primeira vez, todos os municípios do Rio apresentam risco baixo de infecção para covid-19

A 52ª edição do Mapa de Risco Covid-19 aponta a redução de 40% do número de internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e 35% do número de mortes

Publicado há 1 hora