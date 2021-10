Dia D da Campanha de Multivacinação neste sábado, dia 16 - Divulgação

Publicado 15/10/2021 09:33 | Atualizado 15/10/2021 10:39

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde realiza neste sábado (16) o Dia D da campanha de multivacinação, que vai até o próximo dia 29 . A partir das 8h até às 17h as vacinas dos calendários de imunização da criança e do adolescente serão oferecidas nas 237 unidades de Atenção Primária (clínicas da família e centros municipais de saúde) e em postos extras espalhados pela capital, incluindo três grandes centros comerciais (Carioca Shopping, Madureira Shopping e Jardim Guadalupe), que terão horário de funcionamento diferenciado.

As crianças poderão colocar em dia as vacinas BCG, hepatites A e B, pentavalente, pneumocócica 10-valente, poliomielite (VIP e VOP), rotavírus, meningocócica C (conjugada), febre amarela, tríplice viral, influenza, tríplice bacteriana, varicela e HPV. Já os adolescentes irão atualizar os imunizantes HPV, dupla adulto, febre amarela, tríplice viral, hepatite B e meningocócica ACWY (11 e 12 anos). Os dois grupos devem levar a caderneta de vacinação.



A campanha de multivacinação tem como objetivo atualizar a situação vacinal de 1,2 milhão de pessoas do público-alvo no município do Rio, porém, segundo a SMS, as famílias cariocas estão com a adesão muito baixa até o momento.



“Os responsáveis de crianças e adolescentes devem levar seus filhos ao posto de saúde, neste sábado, com o intuito de que elas sejam protegidas de uma série de doenças que podem ser facilmente evitadas de uma única vez”, disse o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.



Este ano, adolescentes a partir de 12 anos que podem receber a vacina contra covid-19 e que ainda não foram imunizados poderão aproveitar o momento para tomar o imunizante. O Programa Nacional de Imunizações recomenda a aplicação de diversas vacinas no mesmo dia (simultâneas), com segurança na aplicação, desde que sejam respeitados os locais de aplicação distintos.

Região Metropolitana

A campanha também é realizada nas cidades da Região Metropolitana. Em Nova Iguaçu a ação acontece das 8h30 às 14h, no mesmo horário da imunização contra covid-19, em 57 pontos de vacinação. O público alvo é de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade (14 anos 11 meses e 29 dias). vacinação de rotina do público-alvo já acontece de segunda à sexta-feira no município, das 8h30 às 16h.

A listagem dos pontos de vacinação que estão na campanha está disponível no link: http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/multivacinacao/

Prefeitura de Magé também participa da Campanha. Crianças de 2 meses até jovens de 15 anos devem colocar as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação da Criança e do Adolescente em dia. Por isso, os menores devem ir acompanhados dos pais ou responsáveis e com a caderneta de vacinação em mãos. As vacinas são aplicadas em 43 polos da rede Atenção Básica da cidade.



A data é diferente da prevista inicialmente pelo Ministério da Saúde e visa garantir que todas as unidades estejam abastecidas com todas as vacinas em quantidade suficiente para atender 100% do público que chegar para atualizar a caderneta. Em Petrópolis , o Dia D de multivacinação que visa mobilizar a população para a atualização da carteira de vacinação de crianças e adolescentes de zero a 15 anos será realizado no dia 23 de outubro (sábado).A data é diferente da prevista inicialmente pelo Ministério da Saúde e visa garantir que todas as unidades estejam abastecidas com todas as vacinas em quantidade suficiente para atender 100% do público que chegar para atualizar a caderneta.

Prefeitura de Maricá , também realiza o Dia “D” neste sábado (16). A imunização acontecerá em todas as Unidades de Saúde da Família (USF) do município, das 8h às 17h.