Policiamento foi reforçado na região após PM ser baleado por criminosos - Reprodução do Twitter

Publicado 15/10/2021 19:49

Rio - Um PM foi baleado durante patrulhamento na comunidade Boca do Mato, no Complexo do Lins, Zona Norte do Rio, no fim da tarde desta sexta-feira. De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia, o policial estava em uma base avançada na favela e foi atingido na perna quando passava por um beco. Ele foi socorrido e passa por avaliação. O policiamento na região foi reforçado.

O policial e companheiros do 3º BPM (Méier) estavam na base que fica na comunidade, ouviram disparos próximos e resolveram ir averiguar. Enquanto faziam ronda na região, um disparo atingiu a perna do sargento da PM, que não teve seu nome revelado.

Após saírem do local, os PMs socorreram o baleado e levaram para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Lá, o militar passa por atendimento. O estado de saúde não foi confirmado pela corporação. Imagens registradas por moradores da região, mostram o policiamento reforçado nas ruas da localidade. O reforço foi confirmado pela PM.